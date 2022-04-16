"شؤون المسجد النبوي" تُنظِّم دخول الزوَّار والمصلين خلال شهر رمضان على مدار الساعة

تُعنى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للأبواب، بالإشراف وتقديم الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة لدخول وخروج الزوَّار والمصلين إلى المسجد النبوي، وتسخير الجهود كافة لخدمتهم؛ وذلك حرصًا منها على توفير أرقى الخدمات لهم؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يُسر وسهولة.
وتحرص الإدارة العامة على تسهيل الخدمات للزوَّار والمصلين عند وصولهم إلى المسجد النبوي من خلال حث العاملين على حُسن استقبال الزوَّار، والترحيب بهم، وتسهيل عملية دخولهم وخروجهم من وإلى مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وذكر مدير الإدارة العامة للأبواب نبيل المسيحلي أن الإدارة كثفت من أعمالها وجهودها اليومية، ولاسيما في شهر رمضان المبارك، عبر موظفين ومراقبين على مدار ٢٤ ساعة، من خلال فتح أبواب وسطح المسجد النبوي، وتفتيش ومنع دخول الأطعمة والحقائب الكبيرة.