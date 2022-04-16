"شؤون المسجد النبوي" تُنظِّم دخول الزوَّار والمصلين خلال شهر رمضان على مدار الساعة

وتحرص الإدارة العامة على تسهيل الخدمات للزوَّار والمصلين عند وصولهم إلى المسجد النبوي من خلال حث العاملين على حُسن استقبال الزوَّار، والترحيب بهم، وتسهيل عملية دخولهم وخروجهم من وإلى مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.