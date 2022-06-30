"شؤون المسجد النبوي" تهيّئ إدارة متخصصة للعمل التطوعي

ويتم استقطاب أكثر من 1000 متطوع يوميًّا موزعين على فترات متعددة، ويتم توزيعهم حسب الاحتياج الميداني بمختلف المجالات كمساندة كبار السن وذوي الإعاقة، وخدمة الإرشاد المكاني بعدة لغات، والمساندة بالتنظيم، وكذلك بمجالات متخصصة كالإسعافات الأولية وقياس الأثر والتصميم والعلاقات العامة.