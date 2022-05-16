"شؤون المصاحف": أكثر من 39 ألف مستفيد من مقرأة الحرمين

وتعد المقرأة مشروعًا عالميًّا ناجحًا بكل المعايير لتعليم القرآن الكريم من الحرمين الشريفين للمسلمين في شتى أنحاء العالم وتختص المقرأة في تعليم القرآن الكريم وإقرائه وفق أعلى معايير الجودة وتطبيق أفضل أساليب تعليم كتاب الله تعالى على يد ذوي الخبرة من المتخصصين لمختلف شرائح المسلمين وعن بعد عبر الإنترنت لمن كان في بلده، وتسخير التقنية الحديثة في تيسير تعليمه على مستوى العالم بإتقان وترتيل، وتعليم المستفيدين القراءة الصحيحة، وتطبيق أفضل أساليب تعليم كتاب الله تعالى على يد معلمين ذوي خبرة من المتخصصين لكل مسلمي العالم، حيث أولت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المصاحف جل اهتمامها في تعليم القرآن الكريم حفظًا وتلاوة.