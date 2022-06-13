شاب سعودي يصمم وينفذ أول جهاز بالعالم يتحكم بالسيارة عبر الشرائح الإلكترونية

قاد شاب سعودي سيارته من تبوك إلى الرياض قاطعًا أكثر من 1300 كلم ، دون أن يحتاج إلى حمل مفتاح سيارته، وذلك عن طريق " شريحة داخل يده"، حيث دفعه الشغف في عالم التقنية لينجح في التفكير وتصميم وتنفيذ أول جهاز في العالم يتحكم بالسيارة عبر الشرائح الإلكترونية.