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شاب سعودي يصمم وينفذ أول جهاز بالعالم يتحكم بالسيارة عبر الشرائح الإلكترونية
زرع شريحة في يده وقاد سيارته من دون مفتاح لمسافة 1300 كلم من تبوك للرياض
قاد شاب سعودي سيارته من تبوك إلى الرياض قاطعًا أكثر من 1300 كلم ، دون أن يحتاج إلى حمل مفتاح سيارته، وذلك عن طريق " شريحة داخل يده"، حيث دفعه الشغف في عالم التقنية لينجح في التفكير وتصميم وتنفيذ أول جهاز في العالم يتحكم بالسيارة عبر الشرائح الإلكترونية.
وتفصيلاً، زرع الشاب " أنس الغامدي" وهو مهتم في مجال التقنية شريحة في داخل يده، قام بتطويرها ببعض الأجهزة التي تمكنه من التحكم في فتح وتشغيل سيارته بوساطة هذه الشريحة، وكشف لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية أن "الأفكار كثيرة وحاولت انتقاء أفضل فكرة منها ممكن تكون مفيدة أكثر للناس".
وأضاف "أنا شخص كثير النسيان وبعض الأحيان أفقد مفاتيحي، ففكرت في تنفيذ هذه الفكرة بحيث يمكنني الاستغناء عن مفتاح السيارة وتركه في المنزل"، مشيرًا إلى أنه لم يتعرض لأي مشكلة خلال سفره من تبوك إلى الرياض.