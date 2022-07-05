محليات

"شادية جنبي".. قصة 40 عامًا قضتها أشهَر وأقدَم مطوّفة في خدمة ضيوف الرحمن "فيديو"

مهنة تَوارثتها من آبائها منذ نعومة أظافرها في تلمس احتياجات الحجاج
"شادية جنبي".. قصة 40 عامًا قضتها أشهَر وأقدَم مطوّفة في خدمة ضيوف الرحمن "فيديو"
أقدَم مطوّفة في خدمة ضيوف الرحمن شادية جنبي
سبق
سبق

أكثر من 40 عامًا قضتها شادية جنبي كمطوفة، وهي مهنة تَوارثتها من آبائها منذ نعومة أظافرها.

وعملت "جنبي" طوال 4 عقود على استقبال الحجاج وتلمّس احتياجاتهم وتلبية مطالبهم.

ورَوَت "جنبي" في مداخلة على برنامج "اليوم" على "الإخبارية"، كيف استمرت كل هذه السنوات في الإشراف على مطالب الحجاج واحتياجاتهم ومساعدتهم، حتى اكتسبت ثقافات ولغات متعددة من آلاف الحجاج الذين تعاملت معهم.

وتذكرت كيف كانت تستقبل ضيوف الرحمن مع والدها في جدة وقت أن كان القدوم للمملكة بالباخرة، ثم يتم تحويل الحجيج إلى مكة ومتابعة احتياجاتهم بالكامل.

ضيوف الرحمن
حج 1443
شادية جنبي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org