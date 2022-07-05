"شادية جنبي".. قصة 40 عامًا قضتها أشهَر وأقدَم مطوّفة في خدمة ضيوف الرحمن "فيديو"

ورَوَت "جنبي" في مداخلة على برنامج "اليوم" على "الإخبارية"، كيف استمرت كل هذه السنوات في الإشراف على مطالب الحجاج واحتياجاتهم ومساعدتهم، حتى اكتسبت ثقافات ولغات متعددة من آلاف الحجاج الذين تعاملت معهم.