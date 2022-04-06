شارع مظلم وهبوط في الأسفلت يتسببان في إصابة أحد فريق دراجي جدة

تسبب هبوط في شارع الأمير عبدالله الفيصل بحي أبحر شمال غرب محافظة جدة في نقل أحد فريق دراجي جدة للمستشفى؛ بعد إصابته بإصابات خطيرة في الرأس وكسور في باقي الجسم.
ووفقاً لشهود عيان، فإن الحادث وقع عند الساعة ١١:٤٠ من مساء أمس الثلاثاء عند عودة الفريق؛ حيث كان الفريق يمشي في خط سير أيمن الطريق بطريقة خط واحد.
وبسبب الظلام الشديد وتعطل أعمدة الإنارة؛ حيث يصعب مشاهدة الهبوط لم يستطع الدراج تلافي الهبوط في الشارع؛ لعدم وضوحه بشكل جيد، ورغم إنارة الدراجات، لكنه حصل اختلال في التوازن، حيث كان السير بسرعة ٤٠ كلم في الساعة، وسقط الدراج على الجانب الأيسر وارتطم رأسه بالأسفلت بشكل عنيف، وتسبب في فقد الوعي لعدة دقائق، وبعد وصول الإسعاف، وإجراء الفحوص الأولية تم نقله إلى مستشفى الملك عبدالله.
وصدر التقرير بوجود نزيف في الدماغ وكسر في الترقوة والركبة، وبناءً على طلب أسرته تم نقله إلى مستشفى آخر، وهو الآن تحت الملاحظة وحالته مستقرة.
وقال أحد الدراجين: إن هذه لم تكن الحالة الأولى في الحوادث والإصابات؛ بسبب الحفريات في الطرق رغم المطالبات من دراجي المملكة عموماً بتوفير مسارات جيدة للدراجين لتواكب رؤية ٢٠٣٠، وإنارة الشوارع وسفلتتها وتحسينها.
ورغم وعود أمانة جدة بأن العمل جارٍ على صيانة ملاحظات الطرق ضمن برنامج تحسين المشهد البصري ومن ضمنها الحفريات، لكن لم يشاهد مستخدم الطريق هذه الوعود على أرض الواقع حتى الآن.