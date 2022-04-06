شارع مظلم وهبوط في الأسفلت يتسببان في إصابة أحد فريق دراجي جدة

وبسبب الظلام الشديد وتعطل أعمدة الإنارة؛ حيث يصعب مشاهدة الهبوط لم يستطع الدراج تلافي الهبوط في الشارع؛ لعدم وضوحه بشكل جيد، ورغم إنارة الدراجات، لكنه حصل اختلال في التوازن، حيث كان السير بسرعة ٤٠ كلم في الساعة، وسقط الدراج على الجانب الأيسر وارتطم رأسه بالأسفلت بشكل عنيف، وتسبب في فقد الوعي لعدة دقائق، وبعد وصول الإسعاف، وإجراء الفحوص الأولية تم نقله إلى مستشفى الملك عبدالله.