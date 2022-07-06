شارك في تدشين "عبوات حفظ النعمة".. "الحازمي" سفيرًا إعلاميًّا لجمعية "خيرات"

وشارك "الحازمي" في تدشين عبوات حفظ النعمة للجمعية؛ وذلك كشريك وداعم إعلامي لأنشطة وبرامج الجمعية، التي تهدف من خلالها لحفظ وتوزيع مليونيْ وجبة على مستفيدي "خيرات" من الأسر والمحتاجين، الذين تصلهم الوجبات الجاهزة والخضار والفواكه بأنواعها المغلفة والمحضّرة في معامل الجمعية، وبأيدٍ سعودية بطرق ملائمة وحسب المعايير الصحية، ومتابعة من هيئة الغذاء والدواء لتصل للمستفيد وفق أعلى درجات الجودة والأمان الغذائي.