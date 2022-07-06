شارك في تدشين "عبوات حفظ النعمة".. "الحازمي" سفيرًا إعلاميًّا لجمعية "خيرات"

منح المشرف العام على جمعية خيرات لحفظ النعمة عبدالله السبيعي -بإجماع مجلس الإدارة- الزميل علي الحازمي رئيس تحرير "سبق"، لقب "السفير الإعلامي" للجمعية، والداعم لأنشطتها وبرامجها في حفظ النعمة والمحافظة عليها من الهدر.
وشارك "الحازمي" في تدشين عبوات حفظ النعمة للجمعية؛ وذلك كشريك وداعم إعلامي لأنشطة وبرامج الجمعية، التي تهدف من خلالها لحفظ وتوزيع مليونيْ وجبة على مستفيدي "خيرات" من الأسر والمحتاجين، الذين تصلهم الوجبات الجاهزة والخضار والفواكه بأنواعها المغلفة والمحضّرة في معامل الجمعية، وبأيدٍ سعودية بطرق ملائمة وحسب المعايير الصحية، ومتابعة من هيئة الغذاء والدواء لتصل للمستفيد وفق أعلى درجات الجودة والأمان الغذائي.
وقام رئيس التحرير والوفد المرافق بجولة على مرافق الجمعية ومعامل التحضير وثلاجات الحفظ، واطلع على دورة عمل غرفة عمليات الطاقم الإداري والميداني وشاحنات تبريد حفظ ونقل وتوزيع الأطعمة.
ورافق رئيسَ التحرير خلال الزيارة، الزميل أحمد إبراهيم المبارك مدير العلاقات العامة بالصحيفة، والزميل فايز بن محمد الزيادي مدير السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي.