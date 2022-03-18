شاهد من المالديف.. مشاركة "الإسلامية" في تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الـ34

من جانبه أشاد السفير مترك العجالين بالدور البارز الذي قدمته وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة بإشراف مباشر ورعاية من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في دعم المسابقة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي تحقيقًا للرسالة التي تضطلع بها الوزارة، وتماشيًا مع دعم القيادة الرشيدة التي تبذل الغالي والنفيس خدمة لكتاب الله.