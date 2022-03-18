شاهد من المالديف.. مشاركة "الإسلامية" في تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الـ34

شاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دعم مسابقة القرآن الكريم بجمهورية المالديف في دورتها الـ34 التي اختتمت أمس الأول، بتكريم الفائزين من البنين والبنات بالعاصمة مالية، وبحضور رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين مترك بن عبدالله العجالين، والملحق الديني بالسفارة بدر بن ناصر العنزي، وعدد من الوزراء والشخصيات الإسلامية.
وكرم الرئيس المالديفي خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، الفائزين بالمسابقة، مشيدًا بالجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية في دعم المنافسات القرآنية انطلاقًا من دورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.
من جانبه أشاد السفير مترك العجالين بالدور البارز الذي قدمته وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة بإشراف مباشر ورعاية من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في دعم المسابقة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي تحقيقًا للرسالة التي تضطلع بها الوزارة، وتماشيًا مع دعم القيادة الرشيدة التي تبذل الغالي والنفيس خدمة لكتاب الله.
من ناحيته أشار الملحق الديني بدر بن ناصر العنزي إلى أن مشاركة الوزارة في دعم المسابقة القرآنية وغيرها من المناشط العلمية والدعوية؛ هي في إطار الجهود والبرامج التي تعمل الوزارة على تحقيقها بتوجيه ومتابعة الوزير.
وفي ختام مراسم الحفل التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.