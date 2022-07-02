شاشات إلكترونية بالمسجد الحرام لخدمة الحجاج

وتسهم الشاشات في تسهيل إيصال المعلومة بصرياً للمستفيد، كما تعرض محتويات إرشادية وتوجيهية للاستدلال على أهم المواقع داخل المسجد الحرام؛ كصحن المطاف والمسعى، إضافة إلى تذكير الطائفين والساعيين بالأدعية المأثورة في السنة النبوية بذكرها في بدايات ونهايات الطواف والسعي، وتوعية حجاج بيت الله الحرام في الجوانب الصحية والأمنية والإثراء المعرفي كافة.