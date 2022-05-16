"شامخ": استقبال الطلاب الفائزين في آيسف رسالةٌ عظيمة لصناعة القدوات الإيجابية

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب حمد بن مشخص العتيبي: إن استقبال الطلاب والاحتفاء بهم وبث هذا الحدث مباشرة على القناة السعودية وحضور المسؤولين والإعلاميين والأهالي وجمهور من الشباب لاستقبالهم؛ هو حدث رائع ورسالة كبيرة للشباب في هذا الوطن، وتعزيز للإيجابية، وبث روح التنافس في العلوم النافعة، وصناعة قدوات إيجابية في مجتمع الشباب، وتشجيع للأسر لاكتشاف ودعم مواهب أبنائهم العلمية والإبداعية النافعة؛ وهو تأكيد على تميز الشاب السعودي وتفوقه عالميًّا متى ما استطاع أن يوظف قدراته ووجد الدعم والمساندة.