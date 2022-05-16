"شامخ": استقبال الطلاب الفائزين في آيسف رسالةٌ عظيمة لصناعة القدوات الإيجابية

أشادت جمعية التوعية الوقائية للشباب "شامخ"، بحفل استقبال الطلاب المشاركين في مسابقة ومعرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة، والذي شَهِدَ حضورًا كثيفًا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض مساء أمس الأحد.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب حمد بن مشخص العتيبي: إن استقبال الطلاب والاحتفاء بهم وبث هذا الحدث مباشرة على القناة السعودية وحضور المسؤولين والإعلاميين والأهالي وجمهور من الشباب لاستقبالهم؛ هو حدث رائع ورسالة كبيرة للشباب في هذا الوطن، وتعزيز للإيجابية، وبث روح التنافس في العلوم النافعة، وصناعة قدوات إيجابية في مجتمع الشباب، وتشجيع للأسر لاكتشاف ودعم مواهب أبنائهم العلمية والإبداعية النافعة؛ وهو تأكيد على تميز الشاب السعودي وتفوقه عالميًّا متى ما استطاع أن يوظف قدراته ووجد الدعم والمساندة.
ونوّه "العتيبي" بما أعلنه وزير التعليم وعدد من رجال الأعمال والجامعات من برامج دعم ومزايا لهؤلاء الطلاب، والتي هي مكافأة لهم ورسالة عظيمة لتشجيع غيرهم على العلم والابتكار وبث روح التنافس بين مجتمع الشباب وطلاب المدارس.
وأكد أن بث القناة السعودية الأولى لهذا الحدث مباشرةً والالتقاء بالطلاب وأسرهم ونقل مشاعرهم؛ هو حافز مهم ودور فاعل للإعلام في دعم العلم والابتكار، وفي ترسيخ صورة الشاب السعودي الناجح والنافع والواعي والمثقف والعالم والمخترع. وهو أفضل وسيلة للرد على أي مفاهيم مغلوطة عن الشاب السعودي.
وأضاف "العتيبي" أن جمعية التوعية الوقائية للشباب، تعمل على إطلاق مشروع رائد لصناعة القدوات الإيجابية للشباب وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "مؤثرون إيجابيون"؛ بحيث يعزز الإيجابيات ويكافح السلبيات التي تنتشر عند بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدم رسالة للشباب حول صناعة الإنجاز ومشاريع المستقبل ودورهم في خدمة الوطن والمجتمع.
وقدّم شكره لوزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع في صياغة هذا الحدث وتحقيق هذا الإنجاز الكبير؛ داعيًا جميع الوزارات والجهات المختصة إلى استمرار مثل هذه الفعاليات وتكثيفها والتركيز عليها. وسائلًا الله العلي القدير أن يديم أفراح الوطن وإنجازاته، ويحفظ له شعبه المعطاء وشبابه المبدع وقيادته الحكيمة.