شاهد..أمطار غزيرة تُسيل "أودية محايل" ومسافرون يوثقون الشلالات

وتابع محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي، الحالة في الوقت الذي انتشرت فيه الجهات المختصة والأمنية للتعامل مع أي مستجدات قد تحدث لا قدر الله، فيما تابع المرور والدفاع المدني والدوريات الأمنية الموقف، ودعت الجميع إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة عند القيادة والابتعاد عن مجاري السيول.