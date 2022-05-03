شاهد..أمطار غزيرة تُسيل "أودية محايل" ومسافرون يوثقون الشلالات

شهدت محافظة محايل عسير، مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة شكلت شلالات مائية وجرت على إثرها الأودية والشعاب، فيما غمرت بعض الشوارع والطرقات المياه وخصوصًا المدخل الشمالي للمحافظة والصناعية التي شهدت ارتفاعًا لمنسوب مياه الأمطار بها.
ورصدت "سبق" الحالة الجوية الماطرة التي دفعت بالسكان للخروج واستوقفت مسافرين بغية توثيق مشاهد تلك الشلالات المتدفقة من الجبال التي تتوسط المحافظة.
وتابع محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي، الحالة في الوقت الذي انتشرت فيه الجهات المختصة والأمنية للتعامل مع أي مستجدات قد تحدث لا قدر الله، فيما تابع المرور والدفاع المدني والدوريات الأمنية الموقف، ودعت الجميع إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة عند القيادة والابتعاد عن مجاري السيول.