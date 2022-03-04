شاهد..غضب جماهير النصر من "رباعية الهلال" ومطالبة برحيل الإدارة

صبّت الجماهير النصراوية غضبها على الإدارة مطالبة إياها بالرحيل، فيما كانت الجماهير الهلالية منتشية وسعيدة بالرباعية في ملعب مرسول بارك، أمس، في إطار منافسات الجولة رقم 23 لبطولة دوري المحترفين السعودي.

وفي التفاصيل، ألقى الكابتن "صلاح أوفا" مدرب كرة قدم في حديثه لـ"سبق" باللائمة على لاعبي النصر لافتقادهم الشعور بالمسؤولية، مشيراً إلى أن المباراة انتهت من الشوط الأول، مطالباً اللاعبين بأن يكون عطاؤهم في الملعب في مقابل المبالغ الكبيرة التي تدفع لهم ويسعون لإسعاد الجماهير الوفية.

وعبر مشجع نصراوي عن إحباطه معتبراً أن المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، سلم الهلال المباراة، كما أن صفقات رئيس النادي الشتوية كانت مخيبة للآمال، مطالباً برحيل الإدارة، وشدد على ضرورة إيجاد حارس أجنبي حتى لو كان على حساب لاعب مهم في التشكيلة.

ونفى مشجعون نصراويون أن يكون الغريم الهلالي عقدة للفريق وأعربوا عن تفاؤلهم بأن الفريق أكثر قوة وحضورًا في الموسم المقبل في مقابل رحيل الإدارة بأكملها في ظل تأخرها في تلبية احتياجات الفريق في خانتي حراسة المرمى والظهير الأيسر، محملين خروج النصر خالي الوفاض من البطولات لهذا الموسم نتيجة التخبطات الإدارية.

في المقابل، رصدت "سبق" أجواء الفرح التي عاشتها الجماهير الهلالية بالرباعية، مبدين تفاؤلهم بالمنافسة على الدوري، مؤكدين ثقتهم بإمكانيات وقدرات لاعبي الفريق الأزرق.

وأعربت المشجعة الهلالية "أم بدر" عن فرحتها بفوز الهلال، مشيرة إلى أنها تعشق الأزرق وتحرص على حضور جميع مباريات الفريق وتتابع أخباره في البرامج الرياضية، غير أنها انتقدت عدم السماح لها بدخول ملعب المباراة رغم شرائها التذاكر وحضورها مبكرًا.