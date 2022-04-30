شاهد.. أرز مجهول وعمالة تبيعه مستغلة الأرصفة بشوارع العاصمة المقدسة

استحوذت عمالة من جنسية عربية على عدد من الأرصفة في شوارع العاصمة المقدسة؛ افترشتها، وبدأت ببيع الأرز عليها لمرتادي الطريق تزامنًا مع إخراج زكاة الفطر.
"سبق" وثَّقت وجود العمالة في عدد من الأحياء، وقيامها بفرد كيلوات من الأرز، وبيعه لمن يرغبون بإخراج زكاة الفطر؛ ليعرضها المشتري مرة ثانية على العمالة الموجودة بالشارع، التي تعيده مرة ثالثة لأصحاب البسطات بمبلغ زهيد؛ ليأخذ الدورة نفسها في أغلب البسطات!
ومن جانبه، أكد أسامة عبدالله زيتوني، المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أن الأمانة تُنفِّذ جولات رقابية على الباعة المخالفين، وحال ضبطهم تتم مصادرة المضبوطات، وتُسلَّم للجمعيات الخيرية، فيما يُسلَّم أصحابها لجهات الاختصاص.
وأضاف بأن الأمانة تدعو الراغبين في إخراج زكاة الفطر إلى استخدام القنوات الرسمية لإخراجها بطريقة صحيحة؛ تضمن وصولها لمستحقيها.