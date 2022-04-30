شاهد.. أرز مجهول وعمالة تبيعه مستغلة الأرصفة بشوارع العاصمة المقدسة

"سبق" وثَّقت وجود العمالة في عدد من الأحياء، وقيامها بفرد كيلوات من الأرز، وبيعه لمن يرغبون بإخراج زكاة الفطر؛ ليعرضها المشتري مرة ثانية على العمالة الموجودة بالشارع، التي تعيده مرة ثالثة لأصحاب البسطات بمبلغ زهيد؛ ليأخذ الدورة نفسها في أغلب البسطات!