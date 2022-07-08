شاهد أعظم مشهد تراه العين وتحنّ له الأفئدة.. الحجاج يصعدون ثرى عرفات

وليوم عرفة فضل عظيم كما روي عن المصطفى الكريم، فهو يوم العتق للحجاج ومباهاة الله عز وجل بهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟". وهو اليوم الذي أقسم به الله دلالة على عظمته، قال تعالى: "وشاهد ومشهود". قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اليوم الموعود: يوم القيامة، واليوم المشهود: يوم عرفة، والشاهد: يوم الجمعة.