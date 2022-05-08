شاهد.. ألعاب متنوعة في جناح الأنشطة الطلابية والطفولة بالمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم

مجموعة متنوعة من الألعاب والترفيه للصغار والكبار هيأها جناح الأنشطة الطلابية والطفولة المقام على هامش "المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم" الذي تنظّمه وزارة التعليم خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ (8-11 مايو 2022م)، وتستمر فعالياته من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وفي التفاصيل، يستهدف الجناح جميع الأعمار من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية بمجموعة متنوعة من الألعاب التي تشبع هوايات وميول الصغار والكبار في الرسم والتلوين وألعاب الذكاء وتعزيز عمليات التفكير وزيادة التركيز والانتباه، وتنمية المهارات الحركية والبصرية.
وشاركت "سبق" خلال جولتها الأطفال لحظات استمتاعهم بممارسة هوايتهم وألعابهم، حيث أشارت الطفلة "لين الدريهم" (7 سنوات) والتي تدرس بالصف الثاني الابتدائي، بأن لعبة البناء طورت من مهارتها في التركيز والسرعة.
وبدورها أضافت سارة القحطاني بأن لعبة المتاهة الكهربائية تحتاج إلى التركيز والصبر؛ إذ يقوم التحدي فيها على المرور بالحلقة عبر المتاهة الكهربائية دون أن تُومض أو تصدر صوتاً.
وتتنوّع قائمة الأنشطة والفعاليات في المعرض المصاحب لأعمال "المؤتمر الدولي للتعليم 2022"، الذي تنظّمه وزارة التعليم خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ (8-11 مايو 2022م)، ما بين الأقسام الخاصة بالجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الأهلية ومؤسسات البحث العلمي المحلية والدولية، إلى جانب مراكز التدريب وشركات الخدمات المساندة وتقنية المعلومات.
ويستهدف المعرض التفاعل المباشر مع شريحة واسعة من الزوار والمختصين والأساتذة، وطلاب وشركات ومؤسسات تخدم قطاع التعليم، إلى جانب تكوين العلاقات ومشروعات العمل المشتركة، إذْ يُتيح المعرض الفرص للشركات والمؤسسات تقديم منتجاتها وخدماتها التي تخدم قطاع التعليم من أجل الاستثمار في مشروعات البُنى التحتية والبحث والابتكار.
يشارك في المؤتمر 110 جهات عارضة محلية، و152 جهة عارضة دولية، إلى جانب عدد من المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التعليم المحلية والدولية، ومسؤولين من وزارة التعليم، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ومنسوبيها، والمتخصصين في مجال التعليم من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى المهتمين والمستثمرين في مجال التعليم.