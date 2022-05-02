شاهد.. "أمانة الطائف" تعايد المواطنين بالورود والهدايا والحلوى

منسوبو الأمانة مع الفريق التطوعي شاركوا الأهالي فرحتهم بالعيد السعيد، مع صبيحة أول أيامه بابتسامة رسمت الفرح والابتهاج، في المقابل أبدى الأهالي سعادتهم بتلك المبادرة التي تقدمها الأمانة، مثمنين مشاركتها المجتمعية وتواجدها الدائم في المناسبات وتنظيمها للكثير من الفعاليات التي من شأنها بث الفرح والسعادة في نفوس الأهالي.