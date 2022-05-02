شاهد.. "أمانة الطائف" تعايد المواطنين بالورود والهدايا والحلوى

قامت اليوم أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي، ووكالة المشاريع، وإدارة الحدائق والتجميل" بمشاركة المتطوعين، بتوزيع أكثر من 2000 من الورود والهدايا والحلويات للأهالي ابتهاجًا وفرحةً بحلول عيد الفطر المبارك.
منسوبو الأمانة مع الفريق التطوعي شاركوا الأهالي فرحتهم بالعيد السعيد، مع صبيحة أول أيامه بابتسامة رسمت الفرح والابتهاج، في المقابل أبدى الأهالي سعادتهم بتلك المبادرة التي تقدمها الأمانة، مثمنين مشاركتها المجتمعية وتواجدها الدائم في المناسبات وتنظيمها للكثير من الفعاليات التي من شأنها بث الفرح والسعادة في نفوس الأهالي.
وكان وكيل محافظة الطائف ناصر بن حمود السبيعي، أول من تسلم تلك الورود بعد خروجه من جامع الملك فهد بالعزيزية وفراغه من أداء صلاة العيد، كذلك عدد من رجال الأمن وبعض العمالة الوافدة.