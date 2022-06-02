محليات
شاهد.. أمطار غزيرة تضرب محايل وشلالات مائية تخفض درجة الحرارة
غمرت الشوارع والميادين و"المرور" و"البلدية" يباشران
هطلت عصر اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على محافظة محايل، سالت على إثرها الشعاب والطرقات بالمياه، وتشكلت الشلالات في بعض المواقع؛ ما دفع بالسكان إلى الخروج للاستمتاع بالأجواء الخلابة التي ساهمت في خفض درجة الحرارة، فيما وثق السكان والزوار والمسافرون تلك اللحظات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
ودفعت تلك الحالة الجوية الماطرة بدوريات المرور إلى الانتشار على كافة الطرقات لمتابعة حركة السير، وتوعية قائدي المركبات، ودعوتهم إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة، والتعامل مع أي حالة طارئة قد تحدث، لا سمح الله.
من جهة أخرى، حركت بلدية محايل معداتها وآلياتها وكوادرها البشرية لنزح المياه وشفطها بعد ارتفاع منسوبها، وعملت على إزالة العوالق التي تؤثر على عملية التصريف وفق خطة معدة مسبقاً للتعامل مع مثل تلك الحالة.