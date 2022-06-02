شاهد.. أمطار غزيرة تضرب محايل وشلالات مائية تخفض درجة الحرارة

هطلت عصر اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على محافظة محايل، سالت على إثرها الشعاب والطرقات بالمياه، وتشكلت الشلالات في بعض المواقع؛ ما دفع بالسكان إلى الخروج للاستمتاع بالأجواء الخلابة التي ساهمت في خفض درجة الحرارة، فيما وثق السكان والزوار والمسافرون تلك اللحظات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.