شاهد.. أمير الباحة يسلم وحدات سكنية لمستفيدي "أكناف" ويدشن مرحلة قلوة

كما دشن الأمير المرحلة الثانية لمستفيدي المشروع بواقع 30 وحدة سكنية بمحافظة قلوة بمبلغ 11 مليون ريال، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شائق محمد الشائق، ورئيس مجلس إدارة جمعية أكناف لرعاية الأيتام سعيد بن أحمد، وعضو مجلس إدارة جمعية مأوى عبدالخالق بن سعيد الغامدي، والمدير العام لجمعية أكناف عبدالله بن حسن فرحان، وعدد من منسوبي جمعية أكناف لرعاية الأيتام.