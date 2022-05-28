شاهد.. أول تعامد للشمس على الكعبة المشرّفة في 2022

وكان قد أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأنه عند لحظة التعامد ستكون الشمس بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريباً وسيختفي ظل الكعبة تماماً وظلال جميع الأجسام في مكة المكرّمة، ويصبح ظل الزوال صفراً، مشيراً إلى أن الشمس ستكون مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.