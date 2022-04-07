شاهد.. أيتام جدة وأمهاتهم يؤدون عمرة رمضان

وقال المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو: مشروع العمرة الرمضانية هو أحد المشاريع التي تبنتها الجمعية ضمن حملتها في شهر رمضان (حملة الكفالة الرمضانية) والتي تسعى من خلالها الجمعية إلى توفير كافة احتياجات اليتيم وأسرته في الشهر الكريم، والتي تأتي العمرة كواحدة منها.