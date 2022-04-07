شاهد.. أيتام جدة وأمهاتهم يؤدون عمرة رمضان

أطلقت جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رحلة عمرة لمستفيديها الأيتام بصحبة أمهاتهم كأولى رحلات العمرة التي تطلقها في رمضان.
وقال المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو: مشروع العمرة الرمضانية هو أحد المشاريع التي تبنتها الجمعية ضمن حملتها في شهر رمضان (حملة الكفالة الرمضانية) والتي تسعى من خلالها الجمعية إلى توفير كافة احتياجات اليتيم وأسرته في الشهر الكريم، والتي تأتي العمرة كواحدة منها.
وذكر أن الجمعية وفّرت وسائل نقل مريحة للمشاركين في رحلة العمرة والذين بلغ عددهم 15 يتيمًا و18 أمًا، برفقة فريق عمل مؤهل لإدارة سير الرحلة وتوفير احتياجات المشاركين الغذائية وغيرها، بالإضافة إلى دلالتهم للطرق السليمة والشرعية لأداء المناسك.
وأضاف "ناقرو": هذه الرحلة ستتبعها رحلات أخرى، حيث تهدف الجمعية إلى تمكين كافة مستفيديها من الأيتام وأسرهم لأداء هذا المنسك العظيم، في هذا الشهر الكريم.