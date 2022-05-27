شاهد.. إعادة تأهيل وسفلتة هبوط أسفلتي في طريق مجازر الخضراء بمكة

وجهت أمانة العاصمة المقدسة الفِرق الوقائية بالوقوف على الموقع الذي تناولته "سبق" تحت عنوان "شاهد.. "سبق" ترصد هبوطًا بالأسفلت يهدِّد مرتادي طريق المجازر بالخضراء"، حيث تم التعامل مع الوضع وإصلاح الضرر في الموقع بعد إعادة تأهيله.