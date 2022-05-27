شاهد.. إعادة تأهيل وسفلتة هبوط أسفلتي في طريق مجازر الخضراء بمكة

وجهت أمانة العاصمة المقدسة الفِرق الوقائية بالوقوف على الموقع الذي تناولته "سبق" تحت عنوان "شاهد.. "سبق" ترصد هبوطًا بالأسفلت يهدِّد مرتادي طريق المجازر بالخضراء"، حيث تم التعامل مع الوضع وإصلاح الضرر في الموقع بعد إعادة تأهيله.
وقالت الأمانة في ردها الذي تلقته "سبق": أفاد مدير ادارة تنفيذ شبكات السيول بمعالجة الهبوط في حينه، بعد تلقي البلاغ من قبل المقاول المنفذ للمشروع.
وكانت "سبق" قد أشارت في تقريرها إلى حدوث هبوط أسفلتي في طريق المجازر بالخضراء بدأ بحفرة في الأسفلت، امتد لعدة أمتار مما شكّل الهبوط الأسفلتي.