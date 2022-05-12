شاهد.. إغلاق وتغريم 43 محلًّا بالجموم في "حصاد رمضان الرقابي"

وتابع: "واصل قسم النظافة أيضًا خلال شهر رمضان المبارك أعمال مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضاري، بالتعاون مع وكالة الخدمات في أمانة العاصمة المقدسة؛ حيث رصد المراقبون ٨ سيارات تالفة تم رفع ٢ منها من قِبَل أصحابها".