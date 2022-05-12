شاهد.. إغلاق وتغريم 43 محلًّا بالجموم في "حصاد رمضان الرقابي"

نفّذت بلدية محافظة الجموم نحو ٦٠٩ جولات رقابية خلال شهر رمضان المبارك ضمن خطط البلدية المتعلقة بكل من الرقابة الصحية والأسواق والنظافة، إلى جانب أعمالها في مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضاري في المحافظة.
وأكد رئيس بلدية محافظة الجموم فيصل بن حمدان آل مخلص، تسخير كل الإمكانيات في البلدية من كوادر بشرية وآلات ومعدات لإنجاح خطط العمل.
وأوضح أن المراقبين الصحيين نفّذوا خلال شهر رمضان المبارك، حوالى ٣٩٩ جولة رقابية على كل المحلات المتعلقة بالصحة العامة، والتي نتج عنها إغلاق ٨ محلات وفرض ٢٧ غرامة على المحلات المخالفة.
وأضاف: "قام مراقبو الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، بنحو ١٧٣ جولة على الأسواق التجارية في نطاق بلدية محافظة الجموم والمحلات التابعة لها والمباسط الرمضانية؛ إذ تم إغلاق ٤ محلات وفرض غرامات على ٤ أخرى مخالفة، ومصادرة أكثر من ١٠٠ جالون سوبيا ومياه زمزم في مباسط مخالفة".
وأشار رئيس بلدية محافظة الجموم، إلى أن مراقبي النظافة نفذوا نحو 37 جولة في شهر رمضان المبارك لرصد ومتابعة مستوى النظافة داخل المحافظة وخارجها.
وتابع: "واصل قسم النظافة أيضًا خلال شهر رمضان المبارك أعمال مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضاري، بالتعاون مع وكالة الخدمات في أمانة العاصمة المقدسة؛ حيث رصد المراقبون ٨ سيارات تالفة تم رفع ٢ منها من قِبَل أصحابها".
وثمّن رئيس بلدية محافظة الجموم، الجهود المبذولة من قِبَل منسوبي البلدية في كل الإدارات؛ لافتًا إلى استمرار العمل وتكثيف الجهود على مدار العام.