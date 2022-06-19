شاهد.. إقبال كبير على حديقة الأمير ماجد للاستمتاع بفعاليات موسم جدة

شهدت حديقة الأمير ماجد بجدة، توافد عددٍ كبيرٍ من الزوّار الذين حضروا للاستمتاع بفعاليات موسم جدة 2022م، وشكّلت نقطة جذب سياحية؛ نظراً لما تتميز به من مرافق ومساحات وتصاميم وطاقة استيعابية.
واستضافت الحديقة عديداً من الفعاليات المتنوعة، واستقطبت المتنزهين والزائرين بمختلف فئاتهم وجنسياتهم، كما شكلت متنفساً مميزاً يوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة، حيث تعد الأكبر من نوعها على مستوى مدينة جدة وتسهم في زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، ورفع مستوى ممارسة الرياضة لاحتواء الموقع على مسارات للمشي، فضلاً عن احتضانها مسرحاً مفتوحاً يحتوي مدرجاً يستوعب أكثر من 1,000 متفرج، وأرضاً للفعاليات بمساحة 5.624 م2.
يُذكر أن حديقة وممشى الأمير ماجد، أحد مشاريع أمانة جدة ضمن مبادرة أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة والتي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وتعد أكبر حديقة عامة في جدة بمساحة تقدر بـ 130 ألف متر مربع، وتضم عديداً من المرافق من مناطق ألعاب أطفال ومرافق حيوية ومسطحات خضراء ومناطق مخصصة لممارسة رياضة المشي ونافورة تفاعلية وغيرها من العناصر.