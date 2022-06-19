شاهد.. إقبال كبير على حديقة الأمير ماجد للاستمتاع بفعاليات موسم جدة

واستضافت الحديقة عديداً من الفعاليات المتنوعة، واستقطبت المتنزهين والزائرين بمختلف فئاتهم وجنسياتهم، كما شكلت متنفساً مميزاً يوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة، حيث تعد الأكبر من نوعها على مستوى مدينة جدة وتسهم في زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، ورفع مستوى ممارسة الرياضة لاحتواء الموقع على مسارات للمشي، فضلاً عن احتضانها مسرحاً مفتوحاً يحتوي مدرجاً يستوعب أكثر من 1,000 متفرج، وأرضاً للفعاليات بمساحة 5.624 م2.