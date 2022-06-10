شاهد.. اختتام النسخة الخامسة من ملتقى الطب التجميلي بالرياض

وضم الملتقى، الذي استمر ثلاثة أيام، مشاركة نخبة المستشفيات والمراكز الطبية التجميلية ومراكز الحمية والدايت التي شهدت حضورًا مميزًا وتفاعلاً ملحوظًا من قبل الزوار .