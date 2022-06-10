شاهد.. اختتام النسخة الخامسة من ملتقى الطب التجميلي بالرياض

اختتمت، أمس، فعاليات الموسم الخامس من ملتقى الطب التجميلي في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وسط إقبال جماهيري كبير من سكان مدينة الرياض وزوارها.
وضم الملتقى، الذي استمر ثلاثة أيام، مشاركة نخبة المستشفيات والمراكز الطبية التجميلية ومراكز الحمية والدايت التي شهدت حضورًا مميزًا وتفاعلاً ملحوظًا من قبل الزوار .
وتمكن الآلاف من لقاء أمهر الأطباء والاستشاريين في عالم الطب التجميلي والحصول على استشارات مجانية وفورية خلال أيام الملتقى، كما شهد الملتقى عرض أحدث التقنيات والتطورات الحديثة في عالم الجلدية والتجميل والأسنان والليزر وغيرها من المجالات في قطاع الطب التجميلي.
وشمل الملتقى أنشطة متعددة من بينها ندوات وجلسات مفتوحة مع الأطباء فتح من خلالها باب النقاش والحوار في مستجدات جراحات التجميل والجلدية والأسنان والسمنة والصحة والرشاقة وموضوعات أخرى تخص الطب التجميلي، كما قدم الملتقى لزواره خصومات وعروض حصرية وهدايا قيمة .
جديرٌ بالذكر أن الملتقى يعد أكبر منصة سنوية لقطاع الطب التجميلي في السعودية تجمع المراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية والرشاقة والمستشفيات الكبرى، وتهدف إلى تعزيز الصحة العامة ونشر الوعي وتثقيف الجمهور بمستجدات القطاع.
يذكر أن الملتقى حقق نجاحًا باهراً وحضوراً لافتاً، إذ شهد إقبالًا ما يقارب 30 ألف زائر خلال أيامه الثلاثة .