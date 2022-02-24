شاهد.. الألعاب النارية تُنير سماء ساحة "مغواة حائل"

أنارت الألعاب النارية سماء "مغواة حائل" مساء أمس الخميس احتفاءً بيوم التأسيس.

ورصدت عدسات المصورين "عبدالحي السليمي وصالح الغيثي وعبدالله الرزني وحاتم الشلاقي وعبدالله الحامد" انطلاق الألعاب من أماكن مختلفة ومتفرقة، نال به تصويرهم استحسان الزوار، حيث تناقلوه عبر حساباتهم في التواصل الاجتماعي.

وشهدت ساحة المغواة انطلاق الألعاب النارية، وسط حضور زوار كثيف للغاية امتدوا داخل منتزه مشار.

كما شهدت ساحة المغواة أيضًا استمتاع الزوار بفعاليات "نجناج حائل" والذي تنظمه أمانة حائل.