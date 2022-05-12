شاهد.. الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع تنفذ فرضية لحريق وهمي

يأتي ذلك تطبيقًا لأعلى معايير السلامة والأمن التي تتبناها إدارة الأمن الصناعي والسلامة، وامتدادًا لما تنفذه من فرضيات طوارئ وإخلاء وهمية في منشآت الهيئة الملكية بصفة دورية؛ للتأكد من الجاهزية الشاملة للتعامل مع أي حالات حقيقية (لا قدر الله) في أي وقت، ورفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة لدى الكوادر البشرية والتوعية بكيفية الاستغاثة والإخلاء الصحيحة، وكذلك لتقييم القدرات الممكنة للاستجابة في حالات الطوارئ، والتأكد من الجاهزية التامة للخطط والإجراءات وكفاءة نظام الاتصالات وأماكن التجمع وجاهزية الأفراد والمعدات في ظل الإمكانيات المتاحة.