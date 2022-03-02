شاهد.. "الإسلامية" تحصد جائزة الشرق الأوسط الـ27 لتميز الحكومة والمدن الذكية

حصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جائزة الشرق الأوسط 27 لتميز الحكومة والمدن الذكية في فئة تميز المحتوى الإلكتروني الذكي، وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السابع والعشرين للحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 28 فبراير حتى 2 مارس 2022م في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم التكريم وتسليم الجائزة خلال الحفل الخطابي الذي أقيم اليوم بهذه المناسبة، وبحضور رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، وعضو المجلس التنفيذي مدير معهد جائزة الشرق الأوسط السيد علي محمد الكمالي، وممثلين عن الوزارات والأجهزة الحكومية بدول الخليج العربي.

وتسلمت الجائزة نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي المكلفة الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم، وسط إشادة وتنويهات من كافة الوفود المشاركة.

ونوه الشيخ القاسمي إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، وتسخير التقنية الحديثة في إيصال الخدمات الإلكترونية؛ كي ينعم ضيوف الرحمن بخدمات متكاملة وفق مستهدفات رؤية 2030.

وأشاد "القاسمي" بالمشاريع التقنية التي تقدمت بها وزارة الشؤون الإسلامية التي حصدت الجائزة، لافتًا إلى أنها تساهم في خدمة المسلمين لمعرفة أنساك الحج والعمرة ونشر منهج الوسطية والاعتدال الذي تتبناه السعودية وبقوة، وتشكر عليه.

من جانبها أكدت وكيلة وزارة الشؤون الإسلامية للتخطيط والتحول الرقمي، أن الوزارة عملت على بلورة مشاريع ومستهدفات الرؤية لتحقيق رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين وإيصال صحيح الدين عبر التقنية؛ مواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالمملكة التي تبذل الغالي والنفيس لخدمة المسلمين بالعالم.

ونوهت "القاسم" إلى الدعم المتواصل والمتابعة الدؤوبة من الوزير لكافة أعمال وبرامج الوزارة، لاسيما ما يتعلق بجانب التقنية والتحول الرقمي الذي قطفت الوزارة ثمرة من ثماره بنيل الجائزة.