شاهد.. الباحة تكتسي بالبياض بعد تساقط حبات البرَد وأمير المنطقة يتابع

اكتست جبال ومسطحات ومدرجات منطقة الباحة بالبياض بعد تساقط حبات البرَد؛ نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على عموم المنطقة أمس الثلاثاء.
وكان قد أعلن مرور الباحة إغلاق عقبتي حزنة وقلوة احترازياً ووجود عوائق، قبل أن يعلن إعادة فتح طريق العقبتين بعد التأكد من سلامتهما وإزالة العوائق.
بدورها، أعلنت إمارة الباحة في وقتٍ سابق عن متابعة أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، الأجواء الماطرة التي تعيشها منطقة الباحة وعدد من محافظاتها اليوم.
وأكد أمير المنطقة على أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول، موجهاً جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل على الطرق الرئيسة بالمنطقة، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي؛ للتأكد من سلامتها أمام المركبات، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ.
ودعا الأمير حسام بن سعود المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة؛ حفاظًا على سلامتهم، متمنيًا السلامة للجميع، داعيًا الله بأن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعمّ بنفعها البلاد والعباد.