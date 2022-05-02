شاهد.. الجموع تؤدي صلاة العيد في ينبع والمراكز التابعة لها والأهالي يتبادلون التهاني

تصوير/ محمد لافي الرفاعي
توافد جموع المصلين صباح اليوم الاثنين لصلاة عيد الفطر المبارك في المصليات والجوامع في محافظة ينبع والمراكز التابعة لها ومدينة ينبع الصناعية التي حددتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في المحافظة بعد تهيئتها للمصلين في أجواء آمنة ومطمئنة بعد أن من الله عليهم بصيام شهر رمضان المبارك وقيامه، وفي نهاية الصلاة تم تبادل التهاني والتبريكات بالعيد السعيد.
وفي التفاصيل: أدّى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، ومديرو الدوائر الحكومية والعسكرية، مع جموع المصلين؛ صلاة عيد الفطر المبارك بمصلى العيد في المشهد، وسط أجواء تعمها السكينة والإيمان والأمن والأمان ومنظومة متكاملة من الخدمات؛ حيث توافد جموع المصلين من كل المراكز والمحافظة اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرحًا بإتمام الصيام وبلوغ عيد الفطر السعيد، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على قيادتنا وشعبنا وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من الرقي والصحة والازدهار، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا.
كما أدى سكان وزوار مدينة ينبع الصناعية صلاة عيد الفطر وسط منظومة من الخدمات والتجهيزات المتميزة بجوامع ومصليات العيد في أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله والخضوع له سبحانه وتعالى، بعد أن أنعم الله عليهم بصيام شهر رمضان المبارك وقيامه.
ونجحت شرطة المحافظة وشعبة المرور بمحافظة ينبع ودوريات الأمن والأمن الصناعي بمدينة ينبع الصناعية والجهات الأخرى بالخطة الأمنية والمرورية لصلاة العيد؛ حيث قامت بتنظيم حركة السير وتسهيل حركة الدخول من وإلى المحافظة، وتنظيم المركبات أمام مصليات العيد، كما كثّفت التواجد في مصليات العيد حرصًا على سلامة المصلين.