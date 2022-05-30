شاهد.. "الحرس الوطني" يشارك في "تقنيات التشجير" بـ500 ألف شجرة

وتأتي مشاركة وزارة الحرس الوطني تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ومبادرتَيْ السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى إبراز جهودها من خلال أرقام وإحصائيات تتيح للزائر التعرف على الأعداد الكلية لقطاعات الوزارة المشاركة من مختلف مناطق السعودية.