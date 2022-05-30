شاهد.. "الحرس الوطني" يشارك في "تقنيات التشجير" بـ500 ألف شجرة

تشارك وزارة الحرس الوطني بجناح تعريفي وتوعوي في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير المقام حاليًا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، وينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو.
وتأتي مشاركة وزارة الحرس الوطني تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ومبادرتَيْ السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى إبراز جهودها من خلال أرقام وإحصائيات تتيح للزائر التعرف على الأعداد الكلية لقطاعات الوزارة المشاركة من مختلف مناطق السعودية.
ويقدم جناح الوزارة في المعرض شاشات تفاعلية، تتيح للزوار معرفة عدد الأشجار والشجيرات التي تمت زراعتها خلال الفترة الماضية بإجمالي 542.450 شجرة وشجيرة في قطاعات الوزارة كافة بمختلف مناطق السعودية.
كما يحتوي الجناح على معرض مصوَّر للمساحات الخضراء والحدائق في المدن السكنية والمدن الطبية والمرافق التعليمية التابعة للوزارة في مختلف مناطق السعودية.