شاهد.. "الخريف" يُطلق ويشارك في المبادرة التطوعية لتجهيز السلال الرمضانية

شارك في المبادرة التطوعية لتجهيز السلال الرمضانية وزير الصناعة والثروة المعدنية؛ وقيادات الوزارة وجهات المنظومة لتشجيع وحث العاملين في جهات المنظومة للمشاركة في الحملة التطوعية واستغلال شهر الخير في تقديم التبرعات، وحث عائلات الموظفين على المشاركة في العمل التطوعي، الذي يُعد سمة المجتمعات الحيوية، لدوره في تفعيل طاقات المجتمع، وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم.