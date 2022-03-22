شاهد.. "الدارة" تستعرض صورًا نادرة وتاريخية في معرض الحج والعمرة

تشارك دارة الملك عبدالعزيز في فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، المقام بعنوان "التحول نحو الابتكار"، بالعديد من المخطوطات الأصلية، والكتب النادرة، وكذلك الوثائق والخرائط والقطع الأثرية.
واحتضن جناح "الدارة" في المعرض، الذي يرعاه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بمشاركة مسؤولي الحج والعمرة في العالم الإسلامي، والخبراء والمهتمين بخدمات الحج والعمرة، عروض موسوعة الحج والحرمين الشريفين، بوصفه أول عرض عام لها أمام الجمهور، كما جرى عرض نماذج من المواد الإثرائية بالمشاركة مع متحف الفنون الإسلامية، التي تم جلبها من أنحاء العالم، كالصور والوثائق التي يعود بعضها لعهد المؤسس - طيب الله ثراه -.
وركز "الجناح" الذي تبلغ مساحته 149م2 على المشاركات ذات الطابع التاريخي والإرث الحضاري، كتعريف لنوادر الوثائق في عهد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - كتقرير لتطوير خدمات الحج في عام 1370هـ، إلى جانب عرض أندر مخطوطات الدرعية المتعلقة بالمناسك. كما خصصت جانبًا عن أداء نسك الحج، إضافة إلى نوادر المطبوعات التي كانت في مكتبة المؤسس أو مستشاريه، ومكتبات الدارة الخاصة.
يُذكر أن وزارة الحج والعمرة تسعى من خلال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الأول، وتنتهي اليوم، لتسليط الضوء على المشاريع المستقبلية المتعلقة بالحج والعمرة؛ للخروج بتوصيات تخدم قطاع الحج والعمرة في التحول نحو الابتكار، تتماشى مع مستهدفات الرؤية السعودية 2030.