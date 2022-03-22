شاهد.. "الدارة" تستعرض صورًا نادرة وتاريخية في معرض الحج والعمرة

واحتضن جناح "الدارة" في المعرض، الذي يرعاه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بمشاركة مسؤولي الحج والعمرة في العالم الإسلامي، والخبراء والمهتمين بخدمات الحج والعمرة، عروض موسوعة الحج والحرمين الشريفين، بوصفه أول عرض عام لها أمام الجمهور، كما جرى عرض نماذج من المواد الإثرائية بالمشاركة مع متحف الفنون الإسلامية، التي تم جلبها من أنحاء العالم، كالصور والوثائق التي يعود بعضها لعهد المؤسس - طيب الله ثراه -.