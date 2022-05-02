شاهد.. الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة الصحي يعايد المناوبين والمرضى المنومين بالورود والهدايا

وفي التفاصيل قام "الصغير" بزيارة عدد من الأقسام في المستشفيات؛ مقدمًا للمرضى المنومين باقات الورود والهدايا بمناسبة العيد السعيد، كما قدّم شكره وعايد العاملين في المستشفيات نظير الجهود الطبية المقدمة للمرضى مهنئًا الموظفين العاملين خلال فترة العيد ومباركًا تفانيهم في خدمة المرضى؛ فيما أعرب المرضى عن شكرهم وتقديرهم للرئيس التنفيذي لمشاركتهم فرحة العيد التي كان لها الأثر الكبير في إدخال البسمة والفرحة في قلوب المنومين، كما شملت المعايدة الأطباء والممرضين والإداريين المناوبين؛ بهدف إشراك الجميع ببهجة العيد والاحتفال به.