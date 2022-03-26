شاهد.. السحابة الدخانية فوق المنشأة النفطية في جدة تتلاشى

أثمرت جهود الإطفاء، التي تتواصل بلا كلل ولا هوادة، عن تلاشي السحابة الدخانية من المنشأة النفطية في جدة، التي تعرضت لاعتداء إرهابي يوم أمس الجمعة.
وتواصلت عملية إطفاء الحريق في منشأة النفط بجهود ذاتية بتقنيات عالية الدقة.
وأسفر الاستهداف الذي وقع أمس عن اندلاع حريقٍ في الموقع؛ حيث اشتعلت النيران داخل الصهاريج والخزانات.
وواصلت آليات الدفاع المدني مدعومة من وحدات الإطفاء بشركة أرامكو وجامعة الملك عبدالعزيز؛ العمل لاحتواء الحريق داخل الخزانات.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قد أعلن الجمعة أن محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة تعرّضت عند الساعة 5:25 من مساء اليوم الجمعة 22 شعبان 1443هـ، الموافق 25 مارس 2022، لهجومٍ بمقذوفٍ صاروخي، كما تعرّضت محطة "المختارة" في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم أيضًا، لهجومٍ بمقذوفٍ صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية إصابات أو وفيات.