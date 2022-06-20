شاهد.. "السديس" يشارك في توزيع الهدايا على ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

من جهتهم، عبّر عدد من قاصدي بيت الله الحرام عن شكرهم وامتنانهم لما تُقدّمه حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات وتسهيلات لأداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.