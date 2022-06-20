شاهد.. "السديس" يشارك في توزيع الهدايا على ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في توزيع الهدايا لضيوف الرحمن مع الترجمة الفورية.
وحرص "السديس" على المشاركة في توزيع الهدايا لقاصدي بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين بحضور مترجم وكالة شؤون اللغات والترجمة في المسجد الحرام؛ بهدف الترجمة الفورية وتسهيل مخاطبة ضيوف الرحمن غير الناطقين بالغة العربية.
وأكد "السديس" أن الرئاسة العامة تسعى دائماً إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن وإدخال السرور والبهجة على نفوسهم.
من جهتهم، عبّر عدد من قاصدي بيت الله الحرام عن شكرهم وامتنانهم لما تُقدّمه حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات وتسهيلات لأداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.