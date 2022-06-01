شاهد.. السراني لخريجي "فرعي ينبع وبدر" بجامعة طيبة: بدأت مسيرتكم للحياة الحقيقية

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، خلال حفل تخريج طلاب فرعي ينبع وبدر، أن يوم التخرج هو بدء المسيرة الرسمية لكل طالب في الحياة.
وقال السراني: أبنائي الأعزاء في هذا اليوم تبدأ مسيرتكم للحياة الحقيقية وتبدأ نقطة الانطلاق والنجاح والتحول في حياة كل منكم للحياة العملية من أجل مستقبل ناجح خدمة لهذا الوطن الكريم فهنيئًا للوطن بكم، مؤكداً أن الجامعة حصلت على الحزمة الأولى من الاعتمادات البرامجية الاكاديمية المحلية والدولية، منها 16 برنامجاً دولياً ومحلياً وسيعقبها قريباً العدد نفسه.
وقدّم رئيس الجامعة شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، على دعمهما الدائم لجامعة طيبة لتكون الجامعة منارة علمية يصل تأثيرها داخل المملكة وخارجها.
جاء خلال رعايته حفل تخريج الدفعة الثامنة عشرة من طلاب جامعة طيبة بمحافظة ينبع وبدر للعام الجامعي 1443هـ، البالغ عددهم 2461 طالباً من مختلف التخصصات بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.
واستهلت فقرات الحفل بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم بعد ذلك مسيرة الخريجين، بعدها ألقى الخريج خالد المزيني، كلمة نيابة عن زملائه الخريجين أعرب فيها عن امتنانهم لمدير الجامعة لرعايته حفل تخرجهم، التي أدخلت السرور على قلوبهم، كما قدّم شكره للجامعة إدارة وأساتذة على ما بذلوه من جهد في سبيل بلوغ هذه الغاية النبيلة، التي ستكون بداية مرحلة جديدة من العطاء والبذل لخدمة الدين وهذا الوطن، وقدم الشكر لأولياء أمور الخريجين وأمهاتهم، في دعمهم خلال مسيرتهم الدراسية المليئة بالجهد والكفاح، وحث زملاءه الخريجين على أن يكونوا مسؤولين عن هذه الأمانة، وأن يحملوا رسالتهم، ويكونوا فخراً لوطنهم ويرفعون رأيته عالياً.
بعد ذلك ألقى مدير عام فرع جامعة طيبة بينبع الدكتور طلال بن هاشم نور، كلمة أكد من خلالها أن جامعة طيبة مازالت تواصل مسيرة العطاء والإنجازات عاماً بعد عام، فكانت ولا تزال أنموذجاً يقتدى به في كفاية مسيرتَي التعليم والتعلم، موضحاً أن رئيس الجامعة أطلق شعار الجامعة لهذا العام تحت عنوان "نحو التميز 2022" التحول البرامجي الاكاديمي 2، وذلك استمراراً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فاستحدثت برامج أكاديمية متخصصة مطورة وفق معايير الجودة.