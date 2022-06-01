شاهد.. السراني لخريجي "فرعي ينبع وبدر" بجامعة طيبة: بدأت مسيرتكم للحياة الحقيقية

واستهلت فقرات الحفل بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم بعد ذلك مسيرة الخريجين، بعدها ألقى الخريج خالد المزيني، كلمة نيابة عن زملائه الخريجين أعرب فيها عن امتنانهم لمدير الجامعة لرعايته حفل تخرجهم، التي أدخلت السرور على قلوبهم، كما قدّم شكره للجامعة إدارة وأساتذة على ما بذلوه من جهد في سبيل بلوغ هذه الغاية النبيلة، التي ستكون بداية مرحلة جديدة من العطاء والبذل لخدمة الدين وهذا الوطن، وقدم الشكر لأولياء أمور الخريجين وأمهاتهم، في دعمهم خلال مسيرتهم الدراسية المليئة بالجهد والكفاح، وحث زملاءه الخريجين على أن يكونوا مسؤولين عن هذه الأمانة، وأن يحملوا رسالتهم، ويكونوا فخراً لوطنهم ويرفعون رأيته عالياً.