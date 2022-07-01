شاهد.. "السند" يتفقد المركزين الميدانيين التوعويين بجبل عرفة ومكتبة مكة المكرمة

وأكد الدكتور "السند"، بذل قصارى الجهد في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في سبيل توعية الحجاج وتوجيههم كما وجه شكره للأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة المركزية للحج، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، على ما يلقاه فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة ومراكزها الميدانية التوعوية منهما من دعم ومساندة، سائلاً المولى -سبحانه- أن يكلل الجهود بالنجاح وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، خير الجزاء لقاء رعايتهما وعنايتهما بحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.