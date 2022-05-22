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شاهد.. الصدفة تقود مواطناً لتوثيق فيديو لنمر عربي بالعلا
ظل ثابتاً ينتظر نهاية التصوير
تمكن المواطن عبد الإله البلوي من التقاط فيديو لنمر عربي بالقرب من مزرعة جدّه في مركز الورد التابع لمحافظة العلا، على بعد من 20 إلى 30 متراً.
وقال "البلوي" لـ"سبق": "أثناء ذهابي لمزرعة جدي شاهدت صدفة حيوان النمر، وقمت مباشرة بتوجيه جوالي تجاه لالتقاط فيديو، وكنت وقتها في سيارتي".
وتابع: "أثناء تصويري ظل النمر ثابتاً، وكأنه ينتظرني أن أنتهي من التصوير، وبعد عدة ثوان من ذلك أكمل مسيرته، ثم أعاد نفس المشهد"، مبيناً أنه لم يشعر بأي خوف، لافتاً بأن التصوير كان قبل شهر من الآن، ولم يكشف عن الفيديو إلا هذا اليوم.