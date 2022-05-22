شاهد.. الصدفة تقود مواطناً لتوثيق فيديو لنمر عربي بالعلا

وتابع: "أثناء تصويري ظل النمر ثابتاً، وكأنه ينتظرني أن أنتهي من التصوير، وبعد عدة ثوان من ذلك أكمل مسيرته، ثم أعاد نفس المشهد"، مبيناً أنه لم يشعر بأي خوف، لافتاً بأن التصوير كان قبل شهر من الآن، ولم يكشف عن الفيديو إلا هذا اليوم.