شاهد.. "الصغير" يقف على استعدادات المنافذ البرية والجوية استعداداً لموسم الحج

تفقد الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي، الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير، وعدد من مساعديه صباح اليوم، جاهزية المنافذ البرية والجوية بمنطقة المدينة المنورة وبعض مواقع تقديم الخدمات الصحية استعداداً لاستقبال موسم ‎حج 1443.