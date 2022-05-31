شاهد.. "الصغير" يقف على استعدادات المنافذ البرية والجوية استعداداً لموسم الحج

تفقد الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي، الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير، وعدد من مساعديه صباح اليوم، جاهزية المنافذ البرية والجوية بمنطقة المدينة المنورة وبعض مواقع تقديم الخدمات الصحية استعداداً لاستقبال موسم حج 1443.
شملت الجولة المنافذ البرية والجوية بمنطقة المدينة المنورة وبعض المواقع للمرافق الصحية لخدمة ضيوف الرحمن، كما اطلع الدكتور الصغير على آلية استقبال وتقديم الخدمة الوقائية لزوار المدينة المنورة القادمين لزيارة المسجد النبوي الشريف وأداء فريضة الحج من ضيوف الرحمن من داخل وخارج المملكة.
وحث الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة الصحي جميع الكوادر الصحية العاملة بمنطقة المدينة المنورة على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن و آهالي وزوار المنطقة.
تأتي الزيارة للتأكد من جاهزية كافة المنافذ والمراكز المقدمة لخدمات ضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الحالي، وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة لتقديم خدمة طبية متميزة.