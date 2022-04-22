شاهد الطائف.. رمضان وأجواء ماطرة.. جُمعة ومشاعر فرح

(تصوير ماجد عسيري)
اختلطت مشاعر الأهالي وامتزجت بأجواء "الطائف" الماطرة، في حالةٍ توافقت مع جماليات المكان، وبهاء الواقع الذي حملَ النسمات المُبتلة بقطرات ماءٍ زادت من تلك الحكاية التي تصور فخامة العروس "الطائف".
وتتواصل الأمطار في هطولها لتغسل الكثير من الورود وتبرز ألوانها، حتى إن تلك الأجواء الخلابة دفعت بالكثير من الباحثين عن الرشاقة وخفض الوزن لزيادة معدلات المشي في ممراتٍ باتت أشبه بالمسابقات الرياضية، مُستمتعين بأجواء مثالية غير عادية.
ونقلت عدسات الكاميرا أجمل عناق بين الغيم والطبيعة التي تتميز بها "الطائف" ممتزجةً بأمطار سبقها صوت الرعد، معلنًا حالة جديدة من الجمال الطائفي المأنوس.