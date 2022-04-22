شاهد الطائف.. رمضان وأجواء ماطرة.. جُمعة ومشاعر فرح

وتتواصل الأمطار في هطولها لتغسل الكثير من الورود وتبرز ألوانها، حتى إن تلك الأجواء الخلابة دفعت بالكثير من الباحثين عن الرشاقة وخفض الوزن لزيادة معدلات المشي في ممراتٍ باتت أشبه بالمسابقات الرياضية، مُستمتعين بأجواء مثالية غير عادية.