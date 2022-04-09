محليات
شاهد.. العاصفة الغبارية تصل المجمعة وتتجه صوب الرياض
محملة بأطنان الأتربة.. بدأت من صحراء العراق ومرت بالكويت
ضربت -قبل قليل- عاصفة ترابية محملة بأطنان الأتربة والغبار، الأرطاوية شمال شرق المجمعة، ووصلت مشارف مدن سدير متجهة إلى الوشم ومحافظات شمال الرياض، ويتوقع وصولها لمدينة الرياض منتصف الليل بإذن الله.
وتكونت العاصفة الغبارية - بتقدير ومشيئة الله - في صحراء العراق، ومرت بدولة الكويت قبل أن تصل مساء اليوم لحفر الباطن والأرطاوية وتقبل على مشارف محافظات سدير.
وستؤثر العاصفة على شمال شرق المملكة، ثم المناطق الوسطى، وستحد من مدى الرؤية، كما ستؤثر على من يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي؛ كونها تمشي بشكل بطيء وتنثر حبيبات التراب والغبار في الجو بشكل يكتم الأنفاس.