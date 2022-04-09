شاهد.. العاصفة الغبارية تصل المجمعة وتتجه صوب الرياض

وستؤثر العاصفة على شمال شرق المملكة، ثم المناطق الوسطى، وستحد من مدى الرؤية، كما ستؤثر على من يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي؛ كونها تمشي بشكل بطيء وتنثر حبيبات التراب والغبار في الجو بشكل يكتم الأنفاس.