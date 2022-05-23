شاهد.. العاصفة الغبارية تصل رفحاء وتزحف نحو الرياض والشرقية

ضربت قبل قليل عاصفة ترابية مُحمَّلة بكميات كبيرة من الأتربة والغبار محافظة رفحاء، ويُتوقَّع وصولها لمحافظات منطقة الرياض، الشمالية، والمنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة.