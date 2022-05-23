شاهد.. العاصفة الغبارية تصل رفحاء وتزحف نحو الرياض والشرقية

ضربت قبل قليل عاصفة ترابية مُحمَّلة بكميات كبيرة من الأتربة والغبار محافظة رفحاء، ويُتوقَّع وصولها لمحافظات منطقة الرياض، الشمالية، والمنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة.
وتكونت العاصفة الغبارية في صحراء العراق، ودخلت دولة الكويت وشمال السعودية.
وستؤثر العاصفة على محافظات المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، وستحد من مدى الرؤية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية والقصيم والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشمالية وحائل ونجران والجوف وتبوك.