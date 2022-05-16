شاهد.. العاصفة الغبارية تصل محافظات شمال الرياض وتزحف نحو الرياض والشرقية

وستؤثر العاصفة على محافظات المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، وستحد من مدى الرؤية، كما ستؤثر على مَن يعانون مشاكل في الجهاز التنفسي؛ كونها تمشي بشكل بطيء، وتنثر حبيبات التراب والغبار في الجو بشكل يكتم الأنفاس.