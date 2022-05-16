شاهد.. العاصفة الغبارية تصل محافظات شمال الرياض وتزحف نحو الرياض والشرقية

ضربت قبل قليل عاصفة ترابية مُحمَّلة بأطنان الأتربة والغبار المجمعة وشقراء، ووصلت مشارف محافظات شمال الرياض؛ ويُتوقَّع وصولها لمدينة الرياض والمنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة.
وتكونت العاصفة الغبارية -بتقدير ومشيئة الله- في صحراء العراق، ومرَّت بدولة الكويت، قبل أن تصل مساء اليوم لحفر الباطن والأرطاوية.
وستؤثر العاصفة على محافظات المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، وستحد من مدى الرؤية، كما ستؤثر على مَن يعانون مشاكل في الجهاز التنفسي؛ كونها تمشي بشكل بطيء، وتنثر حبيبات التراب والغبار في الجو بشكل يكتم الأنفاس.