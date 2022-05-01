شاهد الفرحة.. معتمرة تلد مولودها مع ساعات العيد الأولى بمستشفى الحرم

استقبل مستشفى الحرم، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، في الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك، معتمرة من الجنسية الهندية حامل في الشهر التاسع في العقد الثاني من العمر تعاني بسبب آلام مخاض مع وجود مؤشرات للولادة؛ حيث تم التعامل مع الحالة من قِبل الفريق الطبي الموجود بمستشفى الحرم بشكل عاجل.