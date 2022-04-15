شاهد.. "المحمدي" يحاور أمراء ووزراء بلغة الإشارة لخدمة ذوي الإعاقة السمعية

كثيرون هم الملهمون في هذه الحياة، ولكنَّ قليلين مَن يُقدِّمون، ويُظهرون أنفسهم إلى أن يسخر الله لهم من يدعمهم، ويسلط عليهم الضوء إعلاميًّا؛ ليستفيد منهم القراء والمشاهدون والمستمعون.
وتفصيلاً، استطاع "عبدالله المحمدي"، وهو أصم وأبكم، الوصول لأمراء ووزراء ونجوم المجتمع؛ ليحاورهم بلغة الإشارة خدمة لذوي الإعاقة السمعية.
ونجح "المحمدي" في سن صغيرة بعد أن أكمل دراسته الثانوية في أن يطرق باب الإعلام؛ ليس سعيًا للشهرة، وإنما من أجل أن يخدم شريحة الذين يعانون الإعاقة السمعية من خلال عدد من القنوات.
وقال "المحمدي"، (30 عامًا) من المدينة المنورة، لـ "سبق": أنا محب وهاوٍ للإعلام منذ طفولتي. كان اهتمامي موجَّه للغة الجسد الصادرة من الإعلاميين على التلفزيون السعودي، وأحببت برنامج سباق المشاهدين الذي كان يُعرض على القناة السعودية الأولى وقتها. وقدوتي بالإعلام حامد الغامدي، والإعلامي صلاح الغيدان، من خلال برنامجه المميز 99.
وتابع: عملت في وقت سابق مقدمًا فقرة أسبوع الأصم العربي ببرنامج صباح السعودية، وبدأت العمل على مواقع التواصل الاجتماعي قبل سبع سنوات تقريبًا، وأنشأت قناة الصم الثقافية على يوتيوب، وحرصت فيها على تقديم مواد إعلامية متنوعة في مختلف المجالات بلغة الإشارة، وكان أول استوديو أصور به من ملحق سطح منزلي، ثم توسعت القناة؛ وأصبحت تضم فريقًا كاملاً من الصم وضعاف السمع والمترجمين من الجنسَيْن.
وأضاف: بدأت القناة تتوسع أكثر في فعالياتها وأنشطتها وبرامجها؛ لتشمل البرامج الحوارية والثقافية والتاريخية، وبرامج المنوعات المختلفة، إضافة للمشاركة في الفعاليات الوطنية الرسمية، والمناشط الاجتماعية والتثقيفية؛ لتصنع صوت الأصم الخاص به.
وأردف: أصبحت هذه البرامج موسمية، يتم من خلالها استضافة الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع، ومحاورتهم بوجود مترجم للغة الإشارة. وكان الهدف –ولا يزال- زيادة الوعي الثقافي للصم وضعاف السمع، وكذلك دمج الصم بالمجتمع. وقد لاقت برامجنا -ولله الحمد- صدى واسعًا في المجتمع بين الصم وغير الصم. ونحن الآن في الموسم السابع من برامجنا الموسمية؛ إذ قدمنا قرابة 600 فيديو، واستضفنا 36 ضيفًا من السامعين، و150 من الصم وضعاف السمع -ولله الحمد-. وأطمح إلى زيادة عدد الحلقات؛ لتصبح أسبوعية من خلال برنامج جلستنا الذي يُقدَّم منذ بداية العام إلى شهر شعبان، وبرنامج ديوانيتنا الذي يأتي في رمضان، ويقدم حلقات متنوعة، وقصصًا، واستشارات، وآراء، وحكايات، ورياضات ومعلومات متنوعة.
وفي سؤال عن الداعم والمحفز الأول للمحمدي قال: والدتي -حفظها الله- هي الداعم الأول لي معنويًّا وماديًّا في ظل غياب الدعم من أي جهة أخرى؛ إذ نجحت -بفضل الله- ثم دعمها في تأسيس قناة الصم الثقافية على اليوتيوب عام 2016 م، إضافة إلى بقية قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحظى بمتابعة واهتمام كبير على الصعيدَيْن المحلي والعالمي.
وحظي المحمدي بثناء وإشادات كبيرة من عدد من المذيعين وكبار المسؤولين.