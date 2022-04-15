شاهد.. "المحمدي" يحاور أمراء ووزراء بلغة الإشارة لخدمة ذوي الإعاقة السمعية

وأردف: أصبحت هذه البرامج موسمية، يتم من خلالها استضافة الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع، ومحاورتهم بوجود مترجم للغة الإشارة. وكان الهدف –ولا يزال- زيادة الوعي الثقافي للصم وضعاف السمع، وكذلك دمج الصم بالمجتمع. وقد لاقت برامجنا -ولله الحمد- صدى واسعًا في المجتمع بين الصم وغير الصم. ونحن الآن في الموسم السابع من برامجنا الموسمية؛ إذ قدمنا قرابة 600 فيديو، واستضفنا 36 ضيفًا من السامعين، و150 من الصم وضعاف السمع -ولله الحمد-. وأطمح إلى زيادة عدد الحلقات؛ لتصبح أسبوعية من خلال برنامج جلستنا الذي يُقدَّم منذ بداية العام إلى شهر شعبان، وبرنامج ديوانيتنا الذي يأتي في رمضان، ويقدم حلقات متنوعة، وقصصًا، واستشارات، وآراء، وحكايات، ورياضات ومعلومات متنوعة.