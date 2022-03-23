شاهد.. المراحل النهائية لـ"بوليفارد مرات".. يتضمن "مرافق متنوعة بمساحة ٧ آلاف م٢"

بكل شغف وشوق، يترقب أهالي محافظة مرات والمحافظات المجاورة، المراحل النهائية لاستكمال أول مقر متكامل الخدمات ليكون مقرًّا لـ"بوليفارد محافظة مرات"؛ آملين أن يكون -عند اكتماله- مقرًّا لإقامة مناسبات المحافظة الوطنية والاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ فعاليات وبرامج لجنة التنمية الاجتماعية.
ويتطلع الأهالي إلى أن يكون واجهة حضارية للمنطقة، وداعمًا لشباب وفتيات الأعمال، ومركزًا ترفيهيًّا للمحافظة والمحافظات والمراكز المجاورة.
وبدأ العمل في مشروع "بوليفارد مرات" منذ أكثر من عام، وحَظِيَ بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واهتمام ودعم من محافظ مرات، ومتابعة مركز التنمية بمحافظة شقراء وشراكة متميزة من بلدية محافظة مرات.
ويشتمل "بوليفارد مرات" على مرافق متنوعة خدمية وتنموية وترفيهية وصحية حيث يضم صالات وجلسات ومطاعم وناديًا صحيًّا ومركز تدريب ومسرحًا للطفل وحديقة ذكية، ويتضمن صالة بمساحة ٢٠٠٠م٢ للمهرجانات والأسر المنتجة.
ويحتوي المقر على صالة المناسبات العامة، تقع على مساحة 2000م٢ ستكون مخصصة للاحتفالات العامة والمهرجانات وبرامج الأسر المنتجة.
ويوجد ممشى ومصلى وكافيهات ومسطحات خضراء، وجلسات ونوافير ومسطحات خضراء تحيط بها كافيهات ومنصات دائمة للأسر المنتجة ومصلى وخدمات أخرى تقع على مساحة3000م٢.
كما يحتوي على صالة مخصصة للمعارض والفنون التشكيلية تستقبل المواهب الشابة في الخط والرسم والتصوير، وتطل على الساحة العامة وتقام بها المعارض المتنوعة وتقع على مساحة 150م٢.
يضاف إلى ما سبق، حديقة ذكية للطفل تُطل على الساحة، تحتوي على عدد من الألعاب النوعية، وتقع على مساحة 250م٢، ومنصة للعروض ومسرح مفتوح بـ٥٠٠٠ كرسي.
ويتضمن المقر، المسرح المفتوح، ويشمل منصة للعروض الفنية المتنوعة ودرجات تتسع لـ500 كرسي.
ويأتي مقهى المصباح التراثي على الطراز التراثي، ويطل على الساحة العامة بمساحة تُقدر بـ60م٢.
ويقع النادي الصحي على مساحة 1200م٢، ويحتوي على حوض سباحة بمناسيب متنوعة بمساحته 160م٢، وصالة للتمرينات، وغرفة للمساج وحمام الساونا، وعدد من الأجهزة المتنوعة.
أما المقر الإداري للجنة التنمية؛ فهو يُطل على الساحة العامة، بمساحة تُقدر بـ400م٢، مشتملًا على الإدارة ومكاتب السكرتارية وبهو الاستقبال والخدمات.
وهناك مركز ثقافي للتدريب والأمسيات يقع في الدور الثاني للمبنى الإداري، ويعتبر قاعة للتدريب مكتملة التجهيزات تقام فيها الدورات التدريبية والأمسيات الثقافية على مساحة 250م٢.
وقد وقفت "سبق" على مقر "بوليفارد مرات"، ورصدت أهم مرافقه والمراحل النهائية لاستكماله، والتقت برئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية، الذي أكد لـ"سبق" أن المقر سيستكمل في شهر أكتوبر القادم، أي بعد ٧ أشهر.