شاهد.. المراحل النهائية لـ"بوليفارد مرات".. يتضمن "مرافق متنوعة بمساحة ٧ آلاف م٢"

وقد وقفت "سبق" على مقر "بوليفارد مرات"، ورصدت أهم مرافقه والمراحل النهائية لاستكماله، والتقت برئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية، الذي أكد لـ"سبق" أن المقر سيستكمل في شهر أكتوبر القادم، أي بعد ٧ أشهر.