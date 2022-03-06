شاهد.. "المرور" يستنفر لتنظيم الحركة بالطرق المحيطة بالمدارس

جديرٌ بالذكر أن هذه الاختبارات تعد الأولى حضورياً للمرحلة الابتدائية بعد تأديتها عن بُعد لمدة عامين دراسيين بسبب جائحة كورونا، والثانية حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بعد نجاح التجربة في اختبارات الفصل الدراسي الأولى وتحقيقها مؤشرات إيجابية للحفاظ على سلامة الطلبة والبيئة التعليمية.