شاهد.. "المرور" يستنفر لتنظيم الحركة بالطرق المحيطة بالمدارس

استنفرت إدارات المرور في مناطق المملكة كافة، جهودها لتنظيم الحركة المرورية في الطرقات تزامناً مع بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.
وأظهرت مجموعة من الصور على حساب الإدارة بتويتر، جانباً من تنظيم حركة السير في الطرقات من قِبل رجال المرور السعودي في الطرق المحيطة بالمدارس.
وانطلقت اليوم الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني حضوريا، سواء على مستوى المدارس الحكومية أو الأهلية أو الأجنبية.
جديرٌ بالذكر أن هذه الاختبارات تعد الأولى حضورياً للمرحلة الابتدائية بعد تأديتها عن بُعد لمدة عامين دراسيين بسبب جائحة كورونا، والثانية حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بعد نجاح التجربة في اختبارات الفصل الدراسي الأولى وتحقيقها مؤشرات إيجابية للحفاظ على سلامة الطلبة والبيئة التعليمية.