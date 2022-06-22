شاهد.. "الهاجري" يحصد المركز الأول في مسابقة المعلق الذهبي

وحددت اللجنة المنظمة، آلية اختيار الفائزين: بنسبة 30% عبر لجنة تحكيم المسابقة، و70% عبر تصويت الجمهور الذي رجح كفة "الهاجري" للفوز بالمسابقة التي تُعد أحد البرامج التي تهدف لخلق بيئة تنافسية وجاذبة للتعليق على رياضة الهجن، بما يتواكب مع قيمة هذا الموروث التاريخي والثقافي، ويتبناه الاتحاد السعودي للهجن؛ بهدف صقل المواهب السعودية والخليجية الشابة في التعليق.