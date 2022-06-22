شاهد.. "الهاجري" يحصد المركز الأول في مسابقة المعلق الذهبي

تَوّج نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي مساء أمس، المتسابق عون الهاجري، بجائزة المركز الأول ضمن مسابقة المعلق الذهبي التي ينظمها الاتحاد السعودي للهجن بمدينة الرياض، وبمشاركة 27 متسابقًا ومتسابقة من مختلف الدول الخليجية والعربية.
وشهدت الحلقة الختامية من البرنامج الذي عُرض على قناة SSC السعودية، تحقيق المتسابق "عون الهاجري" جائزة المركز الأول البالغ قدرها 150 ألف ريال؛ فيما حقق جائزة المركز الثاني المتسابق "شجاع الدوسري" البالغة قيمتها 50 ألف ريال، كما حقق المتسابق أحمد البلوي المركز الثالث والمقدرة جائزتها بقيمة 20 ألف ريال.
وحددت اللجنة المنظمة، آلية اختيار الفائزين: بنسبة 30% عبر لجنة تحكيم المسابقة، و70% عبر تصويت الجمهور الذي رجح كفة "الهاجري" للفوز بالمسابقة التي تُعد أحد البرامج التي تهدف لخلق بيئة تنافسية وجاذبة للتعليق على رياضة الهجن، بما يتواكب مع قيمة هذا الموروث التاريخي والثقافي، ويتبناه الاتحاد السعودي للهجن؛ بهدف صقل المواهب السعودية والخليجية الشابة في التعليق.