شاهد.. انتعاشة كبيرة للمطاحن الشعبية في "وادي الدواسر" خلال رمضان

وأكدت إحدى النساء التي حضرت لتشتري بعض تلك الأنواع، أن عائلتها اعتادت أن تكون وجبة السحور أكلة شعبية؛ إما مرقوق، أو عريكة، أو قرصان، أو عصيدة، وأن كل نوع من تلك الأكلات يناسبها نوع من القمح، وعن الفرق بين مشتقات القمح بالمطاحن وغيرها في المحلات التجارية، قالت إن منتجات المطاحن ألذ خاصة عندما يكون المطحون جديدًا وأفضل نكهة، بالإضافة إلى فوائده الصحية كما تقول.