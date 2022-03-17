شاهد.. انحسار البرد والعوالق الترابية يُخرج أهالي شرق مكة للاستمتاع بالأجواء الرائعة

أسهم ارتفاع درجة الحرارة اليوم وانحسار موجة الغبار الذي شهدته العاصمة المقدسة مساء أمس الأربعاء واليوم الخميس، في خروج أهالي مخططات الشرائع للاستمتاع بالأجواء الرائعة، بعد موجة البرد خلال الأيام الماضية.
"سبق" وثقت جانبًا من وجود أهالي مخططات شرق مكة المكرمة في حجز المركبات بالشرائع على الرغم من وجود بعض العوالق الترابية في الجو، والتي كانت أخف من ليلة الخميس التي شهدت رياحًا مثيرة للأتربة.
ووجدت دوريات الأمن في "الحجز" حسب الخطة المنفذة خلال أيام الإجازات والمواسم، وتم إخلاء الحجز من مهرجان التسوق، فيما بقيت مخلفاته في الموقع مشكلة تشوهًا بصريًا.