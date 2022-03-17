شاهد.. انحسار البرد والعوالق الترابية يُخرج أهالي شرق مكة للاستمتاع بالأجواء الرائعة

"سبق" وثقت جانبًا من وجود أهالي مخططات شرق مكة المكرمة في حجز المركبات بالشرائع على الرغم من وجود بعض العوالق الترابية في الجو، والتي كانت أخف من ليلة الخميس التي شهدت رياحًا مثيرة للأتربة.